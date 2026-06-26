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AGENDA · Lavoûte-Chilhac

Cirque Francotelli Camping de La Ribeyre Lavoûte-Chilhac

mardi 7 juillet 2026 · Camping de La Ribeyre · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Camping de La Ribeyre
Adresse
1 allée du Camping
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Lavoûte-Chilhac

Cirque Francotelli

Camping de La Ribeyre 1 allée du Camping Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-07

Pour la première fois à Lavoûte Chilhac, le Cirque Fancotelli présente son spectacle haut en couleur.
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Camping de La Ribeyre 1 allée du Camping Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 

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English :

For the first time at Lavo%E8te Chilhac, Cirque Fancotelli presents its colorful show.

L’événement Cirque Francotelli Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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