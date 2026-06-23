Exposition de Marie Bandini / Présences et passages Place des anciens moulins Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Exposition de Marie Bandini / Présences et passages

Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-04

Photographies et aquarelles, à la salle d’exposition de l’office de tourisme.

.

Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photographs and watercolors, at the tourist office showroom.

L’événement Exposition de Marie Bandini / Présences et passages Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier