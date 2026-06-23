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AGENDA · Lavoûte-Chilhac

Exposition de Marie Bandini / Présences et passages Place des anciens moulins Lavoûte-Chilhac

samedi 4 juillet 2026 · Place des anciens moulins · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Place des anciens moulins
Adresse
Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Lavoûte-Chilhac

Exposition de Marie Bandini / Présences et passages

Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-04

Photographies et aquarelles, à la salle d’exposition de l’office de tourisme.
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Place des anciens moulins Office de tourisme de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 

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English :

Photographs and watercolors, at the tourist office showroom.

L’événement Exposition de Marie Bandini / Présences et passages Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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