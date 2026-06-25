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Exposition photo Rêves bleu nuit de Laurent Fiol et sculptures de Diégo Martinez Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac

Exposition photo Rêves bleu nuit de Laurent Fiol et sculptures de Diégo Martinez Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier
Adresse
Le Prieuré
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Lavoûte-Chilhac

Exposition photo Rêves bleu nuit de Laurent Fiol et sculptures de Diégo Martinez

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69  panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

L’événement Exposition photo Rêves bleu nuit de Laurent Fiol et sculptures de Diégo Martinez Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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