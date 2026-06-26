:Inauguration de l’exposition RÊVE BLEU NUIT ( photographies de Laurent Fiol et sculptures de Diego Martinez) en musique avec le TRIO MEDLEY Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac
:Inauguration de l’exposition RÊVE BLEU NUIT ( photographies de Laurent Fiol et sculptures de Diego Martinez) en musique avec le TRIO MEDLEY Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac dimanche 5 juillet 2026.
Lavoûte-Chilhac
:Inauguration de l’exposition RÊVE BLEU NUIT ( photographies de Laurent Fiol et sculptures de Diego Martinez) en musique avec le TRIO MEDLEY
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Trio de chanteurs-guitaristes, Dominique Merle, Thierry Carlet et Henri-Pierre André revisitent avec talent les grands standards français des années 1970-1980. Un hommage fidèle à Cabrel, Lavilliers, Aubert et Le Forestier.
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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
A trio of singer-guitarists—Dominique Merle, Thierry Carlet, and Henri-Pierre André—skillfully reinterpret the great French classics from the 1970s and 1980s. A faithful tribute to Cabrel, Lavilliers, Aubert, and Le Forestier.
L’événement :Inauguration de l’exposition RÊVE BLEU NUIT ( photographies de Laurent Fiol et sculptures de Diego Martinez) en musique avec le TRIO MEDLEY Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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