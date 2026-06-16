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Concours de pétanque Plouguerneau

Concours de pétanque Plouguerneau samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Complexe sportif de Kroaz Kenan

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Plouguerneau

Concours de pétanque

Complexe sportif de Kroaz Kenan Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Pétanque loisirs Lilia organise un concours en doublette sur 4 parties.
Inscription sur place 8€ par équipe Mises + 25% et lots
Casse-croûte offert

Jet du bouchon à 14h30   .

Complexe sportif de Kroaz Kenan Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93 

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English :

L’événement Concours de pétanque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS

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