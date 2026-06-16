Concours de pétanque Plouguerneau
Concours de pétanque Plouguerneau samedi 4 juillet 2026.
Plouguerneau
Concours de pétanque
Complexe sportif de Kroaz Kenan Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pétanque loisirs Lilia organise un concours en doublette sur 4 parties.
Inscription sur place 8€ par équipe Mises + 25% et lots
Casse-croûte offert
Jet du bouchon à 14h30 .
Complexe sportif de Kroaz Kenan Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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English :
L’événement Concours de pétanque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS
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