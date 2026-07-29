Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny
vendredi 7 août 2026 · Terrain Noël Tournier · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Concours de pétanque
Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concours en 4 parties
10 euros la doublette formée
Inscriptions à partir de 18h
Début des parties à 19h
Organisateur Poligny en Fête .
Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 50 17
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Poligny a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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