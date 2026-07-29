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AGENDA · Poligny

Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny

vendredi 7 août 2026 · Terrain Noël Tournier · Poligny

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Terrain Noël Tournier
Adresse
Rue Lacuzon
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poligny

Concours de pétanque

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concours en 4 parties

10 euros la doublette formée

Inscriptions à partir de 18h

Début des parties à 19h

Organisateur Poligny en Fête   .

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 50 17 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Poligny a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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