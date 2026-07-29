Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny

Informations pratiques

Poligny

Concours de pétanque

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concours en 4 parties

10 euros la doublette formée

Inscriptions à partir de 18h

Début des parties à 19h

Organisateur Poligny en Fête .

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 50 17

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Poligny a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA