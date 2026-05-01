Bassan

CONCOURS DE PÉTANQUE POUR LA FONDATION ST PIERRE

avenue de la Gare Bassan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette année l’association des Déterminés Bassanais se joint à l’association La Boule Joyeuse, pour vous proposer un concours de pétanque et une soirée conviviale, au profit de l’Institut St-Pierre.

Le boulodrome de Bassan vous accueille pour un concours de pétanque en doublette, ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, cet événement est l’occasion parfaite de partager un moment de détente entre amis ou en famille, afin de récolter des fonds pour la fondation St-Pierre. Sous le soleil, les équipes s’affronteront dans la bonne humeur ! Et parce qu’une journée réussie ne s’arrête pas au terrain, la soirée se poursuivra autour d’une paëlla, animée par le groupe Elie Reilles. Un événement à ne pas manquer !

Inscription sur place pour le concours de pétanque. Pour le repas, la réservation est obligatoire avant le 27 mai, à la boulangerie Leininger, la superette Vival ou au 06 14 35 85 05. .

avenue de la Gare Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

This year, the Bassanais Déterminés association joins forces with La Boule Joyeuse to offer a pétanque competition and a convivial evening, in aid of the Institut St-Pierre.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE POUR LA FONDATION ST PIERRE Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34