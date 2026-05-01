Raucoules

Concours de pétanque

Stade Raucoules Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez passer un moment convivial avec le concours de pétanque organisé par le Club des Jeunes. Que vous soyez débutant ou expert, l’essentiel est de s’amuser !

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Stade Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come and enjoy the petanque competition organized by the Club des Jeunes. Whether you’re a beginner or an expert, the main thing is to have fun!

L’événement Concours de pétanque Raucoules a été mis à jour le 2026-04-28 par Haut Pays du Velay Tourisme