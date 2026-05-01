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Concours de pétanque Raucoules

Concours de pétanque Raucoules samedi 30 mai 2026.

Adresse : Stade

Ville : 43290 Raucoules

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 16 16 16 la doublette

Raucoules

Concours de pétanque

Stade Raucoules Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez passer un moment convivial avec le concours de pétanque organisé par le Club des Jeunes. Que vous soyez débutant ou expert, l’essentiel est de s’amuser !
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Stade Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come and enjoy the petanque competition organized by the Club des Jeunes. Whether you’re a beginner or an expert, the main thing is to have fun!

L’événement Concours de pétanque Raucoules a été mis à jour le 2026-04-28 par Haut Pays du Velay Tourisme

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