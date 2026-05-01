Concours de pétanque Raucoules
Concours de pétanque Raucoules samedi 30 mai 2026.
Raucoules
Concours de pétanque
Stade Raucoules Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez passer un moment convivial avec le concours de pétanque organisé par le Club des Jeunes. Que vous soyez débutant ou expert, l’essentiel est de s’amuser !
.
Stade Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the petanque competition organized by the Club des Jeunes. Whether you’re a beginner or an expert, the main thing is to have fun!
L’événement Concours de pétanque Raucoules a été mis à jour le 2026-04-28 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Raucoules (Haute-Loire)
- Visite libre du parc et des jardins du château de Figon, Les jardins et le parc de Figon, Raucoules 6 juin 2026
- Visites commentées : Histoire de Figon et de son parc, Les jardins et le parc de Figon, Raucoules 6 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins Figon Raucoules 6 juin 2026
- Sort ta BM Raucoules 21 juin 2026
- Inter club et bal des jeunes en plein air Raucoules 4 juillet 2026