Visites commentées : Histoire de Figon et de son parc, Les jardins et le parc de Figon, Raucoules

Visites commentées : Histoire de Figon et de son parc 6 et 7 juin Les jardins et le parc de Figon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du domaine de Figon, ses trois châteaux successifs, la conception et le rôle social de la Salle d’Arbres, les étapes de l’aménagement du jardin dans le style anglais, les sources d’inspiration de l’ensemble… Une histoire qui vous transportera du temps des Valois à l’époque romantique, en passant par les tourmentes de la Révolution.

Rendez vous sur la terrasse du château

Marche pendant 45 minutes, parcours essentiellement plat et facile.

Les jardins et le parc de Figon Château de Figon, 43290 Raucoules, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/parcdefigon L’isolement de Figon et ses arbres de tailles exceptionnelles lui donnent un caractère romantique comme épargné par le temps. Le visiteur accède au parc par un portail qui s’ouvre sur une profonde allée de frênes qui mène au château. Au nord de celui-ci s’étend la salle d’Arbres, le jardin potager de style français, le parc au relief varié et deux petits étangs au fond d’un vallon perdu. C’est une invitation à la rêverie et à l’amour des vieux arbres. Le parc a reçu le label « Ensemble Arboré Remarquable ».

Comme il fait bon rêver un peu au bord des étangs à l’abri des grands arbres… perdu dans la campagne yssingelaise le parc de Figon et ses jardins abritent des arbres plusieurs fois centenaires dans une ambiance romantique.

Outre la diversité de ses espaces et de ses ambiances paysagères, il promène le rêveur d’une allée de frênes aux beaux massifs fleuris d’azalées, de rhododendrons et d’hydrangeas en passant par le jardin supérieur en terrasses. Les amas de gros rochers moussus enchanteront les jeunes princesses et preux chevaliers. La majestueuse nef de la « Salle d’Arbres » comblera les amateurs de hêtres et chênes remarquables.

Le jardin Des Olmes, du nom d’un capitaine des armées du Roi qui en fit, sous la Révolution, l’occupation de ses dernières années, a été restauré. Clos de murs épais et avec un beau dégagement sur la vallée, c’est un lieu en retrait, propice à la méditation.

A proximité du parc, le Gros Roule, chêne de 5m de tour et planté en 1613, a reçu le label « Arbre Remarquable de France » et vaut le détour. Dans le même registre, le plus grand des séquoias géants du parc fait 50m de hauteur et plus de 8m de circonférence.

Une douzaine de brebis du Velay broutent avec assiduité le vallon des étangs. Elles nous sont fort utiles et sollicitent le respect de leur tranquillité. Le vallon abrite de jeunes spécimens d’arbres encore peu présents dans nos montagnes, cyprès chauves et red woods (sequoias sempervirens).

Entretenu sans pesticides, dans le respect de la flore et de la faune, le parc demeure un havre de paix.

©Figon