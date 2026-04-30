Raucoules

Sort ta BM

Gare Oumey Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rassemblement de voitures BMW, axé sur la passion et la convivialité. Tous les modèles BMW sont les bienvenus pour une ambiance chill et des échanges.

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Gare Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 83 37 42

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English :

Gathering of BMW cars, based on passion and conviviality. All BMW models are welcome for a chill atmosphere and exchanges.

L’événement Sort ta BM Raucoules a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme