Sort ta BM Raucoules
Sort ta BM Raucoules dimanche 21 juin 2026.
Raucoules
Sort ta BM
Gare Oumey Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 13:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rassemblement de voitures BMW, axé sur la passion et la convivialité. Tous les modèles BMW sont les bienvenus pour une ambiance chill et des échanges.
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Gare Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 83 37 42
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English :
Gathering of BMW cars, based on passion and conviviality. All BMW models are welcome for a chill atmosphere and exchanges.
L’événement Sort ta BM Raucoules a été mis à jour le 2026-04-30 par Haut Pays du Velay Tourisme
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