Grande kermesse

Raucoules Haute-Loire

Venez vivre une journée festive à la grande kermesse du village . Dès 11h structures gonflables et jeux divers, 15h défilé des classes en 6, animations par des fanfares. 19h soupe aux choux suivie d’un feu d’artifice et bal en plein air en soirée.

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Come and enjoy a festive day at the village fair. From 11am, inflatable structures and various games, 3pm parade of classes in 6, entertainment by brass bands. 7pm cabbage soup followed by fireworks and an open-air dance in the evening.

