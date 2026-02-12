Journée Européennes du Patrimoine: visite du Parc et Jardins du château de Figeon Figon Raucoules

Journée Européennes du Patrimoine: visite du Parc et Jardins du château de Figeon

Figon Château de Figon Raucoules Haute-Loire

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

Dans le cadre de rendez vous aux jardins ouverture du parc et jardins du château de de Figon à de 12h à 18h . Visite commentée à 14h et 16h. Le parc et ses arbres de taille exceptionnelle ont reçu le label Ensemble Arboré Remarquable

Figon Château de Figon Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

As part of the Rendez vous aux jardins program, the park and gardens of Figon château are open from 12pm to 6pm. Guided tours at 2pm and 4pm. The park and its exceptionally large trees have been awarded the Ensemble Arboré Remarquable label

L’événement Journée Européennes du Patrimoine: visite du Parc et Jardins du château de Figeon Raucoules a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme