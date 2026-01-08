Bal le bourg Raucoules
Bal le bourg Raucoules samedi 3 octobre 2026.
Bal
le bourg Salle des Fêtes Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez vivre une soirée inoubliable au bal des jeunes ! Un moment festif parfait pour s’amuser entre amis.
le bourg Salle des Fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Come and enjoy an unforgettable evening at the Youth Ball! It’s the perfect way to have fun with friends.
L’événement Bal Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme