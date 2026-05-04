L’Automnal gourmand Atelier modelage argile atelier Boncompain Myriam Raucoules

Raucoules

L’Automnal gourmand Atelier modelage argile

atelier Boncompain Myriam Atelier de Myriam Boncompain 200, Chemin des Balayes Raucoules Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Cet automne, les enfants (de 5 à 11 ans) façonnent leur propre création en argile avec Myriam. Pas un souvenir. Une vraie céramique, signée de leurs mains. Les pièces seront cuites et émaillées, puis disponibles environ 3 à 4 semaines plus tard.

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atelier Boncompain Myriam Atelier de Myriam Boncompain 200, Chemin des Balayes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73

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English :

This autumn, the children (aged 5 to 11) shape their own clay creations with Myriam. Not a souvenir. Real ceramics, signed by their own hands. The pieces will be fired and glazed, then available in about 3 to 4 weeks.

L’événement L’Automnal gourmand Atelier modelage argile Raucoules a été mis à jour le 2026-05-04 par Haut Pays du Velay Tourisme