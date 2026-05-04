L’Automnal gourmand Atelier modelage argile atelier Boncompain Myriam Raucoules
L’Automnal gourmand Atelier modelage argile atelier Boncompain Myriam Raucoules mardi 20 octobre 2026.
Raucoules
L’Automnal gourmand Atelier modelage argile
atelier Boncompain Myriam Atelier de Myriam Boncompain 200, Chemin des Balayes Raucoules Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Cet automne, les enfants (de 5 à 11 ans) façonnent leur propre création en argile avec Myriam. Pas un souvenir. Une vraie céramique, signée de leurs mains. Les pièces seront cuites et émaillées, puis disponibles environ 3 à 4 semaines plus tard.
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atelier Boncompain Myriam Atelier de Myriam Boncompain 200, Chemin des Balayes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73
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English :
This autumn, the children (aged 5 to 11) shape their own clay creations with Myriam. Not a souvenir. Real ceramics, signed by their own hands. The pieces will be fired and glazed, then available in about 3 to 4 weeks.
L’événement L’Automnal gourmand Atelier modelage argile Raucoules a été mis à jour le 2026-05-04 par Haut Pays du Velay Tourisme
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