Inter club et bal des jeunes en plein air Raucoules

Inter club et bal des jeunes en plein air

le bourg Raucoules Haute-Loire

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Le Club des jeunes organise son traditionnel bal d’été ! La fin des exams et le début des vacances, c’est le moment de venir enflammer le dancefloor. L’après midi sera consacré à des jeux entre clubs des jeunes lors d’un interclub

le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

The Club des jeunes is organizing its traditional summer ball! With exams over and vacations starting, it’s time to come and set the dancefloor alight. The afternoon will be devoted to interclub games between youth clubs

