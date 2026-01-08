Inter club et bal des jeunes en plein air Raucoules
Inter club et bal des jeunes en plein air Raucoules samedi 4 juillet 2026.
Inter club et bal des jeunes en plein air
le bourg Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Club des jeunes organise son traditionnel bal d’été ! La fin des exams et le début des vacances, c’est le moment de venir enflammer le dancefloor. L’après midi sera consacré à des jeux entre clubs des jeunes lors d’un interclub
.
le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club des jeunes is organizing its traditional summer ball! With exams over and vacations starting, it’s time to come and set the dancefloor alight. The afternoon will be devoted to interclub games between youth clubs
L’événement Inter club et bal des jeunes en plein air Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme