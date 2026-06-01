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CONCOURS DE PÉTANQUE Saint-Geniès-de-Varensal

CONCOURS DE PÉTANQUE Saint-Geniès-de-Varensal lundi 29 juin 2026.

Adresse
foyer de Plaisance
Ville
34610 Saint-Geniès-de-Varensal
Département
Hérault
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Tarif

Saint-Geniès-de-Varensal

CONCOURS DE PÉTANQUE

foyer de Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Le Foyer Rural de Plaisance vous convie à son concours de pétanque en doublettes montées, tous les lundis à partir du 29 juin 2026, à 18h30 à Saint Génies de Varensal.
Buvette, et snaking sur place
Renseignement au 04 67 23 69 04
Le Foyer Rural de Plaisance vous convie à son concours de pétanque en doublettes montées, tous les lundis à partir du 29 juin 2026, à 18h30 à Saint Génies de Varensal.
Buvette, et snaking sur place
Renseignement au 04 67 23 69 04   .

foyer de Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04  foyerruralplaisance34@orange.fr

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE

The Foyer Rural de Plaisance invites you to its doubles pétanque tournament, every Monday starting June 29, 2026, at 6:30 p.m. in Saint-Génies-de-Varensal.
Refreshments and snacks available on site.
For more information, call 04 67 23 69 04.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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