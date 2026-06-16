Saint-Geniès-de-Varensal

SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC ANIMATION NICOLAS COUSTELLIER

foyer rural Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.

Soirée Moules frites aveca nimation Nicolas Coustellier

Menu tomates mozza, moules frites, tarte citron meringuée et 1/4 de vin

Adh: 20€et non adh 22€

Renseignements et réservation 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal

Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.

Soirée Moules frites aveca nimation Nicolas Coustellier

Menu tomates mozza, moules frites, tarte citron meringuée et 1/4 de vin

Adh: 20€et non adh 22€

Renseignements et réservation 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal .

foyer rural Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

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English :

The Foyer Rural de Plaisance welcomes you all summer long for an evening filled with laughter, music, and good cheer.

Mussels and Fries Night with entertainment by Nicolas Coustellier

Menu: tomatoes and mozzarella, mussels and fries, lemon meringue pie, and 1/4 of a bottle of wine

Members: 20?; non-members: 22?

Information and reservations: 04 67 23 69 04

Foyer Rural de Plaisance, 2 Carreau de la Mine, St-Génies-de-Varensal

L’événement SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC ANIMATION NICOLAS COUSTELLIER Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB