SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC ANIMATION NICOLAS COUSTELLIER Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC ANIMATION NICOLAS COUSTELLIER Saint-Geniès-de-Varensal vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Geniès-de-Varensal
SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC ANIMATION NICOLAS COUSTELLIER
foyer rural Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.
Soirée Moules frites aveca nimation Nicolas Coustellier
Menu tomates mozza, moules frites, tarte citron meringuée et 1/4 de vin
Adh: 20€et non adh 22€
Renseignements et réservation 04 67 23 69 04
Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal
Le Foyer rural de Plaisance vous accueille tout l’été, pour des musique pleines de rire, de musique et de bonne humeur.
Soirée Moules frites aveca nimation Nicolas Coustellier
Menu tomates mozza, moules frites, tarte citron meringuée et 1/4 de vin
Adh: 20€et non adh 22€
Renseignements et réservation 04 67 23 69 04
Foyer Rural de Plaisance 2 carreau de la Mine St Geniès de Varensal .
foyer rural Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
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English :
The Foyer Rural de Plaisance welcomes you all summer long for an evening filled with laughter, music, and good cheer.
Mussels and Fries Night with entertainment by Nicolas Coustellier
Menu: tomatoes and mozzarella, mussels and fries, lemon meringue pie, and 1/4 of a bottle of wine
Members: 20?; non-members: 22?
Information and reservations: 04 67 23 69 04
Foyer Rural de Plaisance, 2 Carreau de la Mine, St-Génies-de-Varensal
L’événement SOIRÉE MOULES-FRITES AVEC ANIMATION NICOLAS COUSTELLIER Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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