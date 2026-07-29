AGENDA · Saugues
Concours de pétanque Saugues
jeudi 30 juillet 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Concours de pétanque
Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
Concours de pétanque à la Base de loisirs de la Seuge
.
Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86
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English :
Pétanque Tournament at the Seuge Recreation Center
L’événement Concours de pétanque Saugues a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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