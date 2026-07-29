Informations pratiques

Saugues

Concours de pétanque

Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Concours de pétanque à la Base de loisirs de la Seuge

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Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86

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English :

Pétanque Tournament at the Seuge Recreation Center

L’événement Concours de pétanque Saugues a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier