Informations pratiques

Saugues

Soirée truffade

Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Soirée truffade vendredi 31 juillet au snack de la Seuge

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Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 62

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English :

Truffade Night on Friday, July 31, at the Snack de la Seuge

L’événement Soirée truffade Saugues a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier