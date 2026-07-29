UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saugues

Soirée truffade Saugues

vendredi 31 juillet 2026 · Saugues

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Snack de la Seuge
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Soirée truffade

Snack de la Seuge Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Soirée truffade vendredi 31 juillet au snack de la Seuge
  .

Snack de la Seuge Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Truffade Night on Friday, July 31, at the Snack de la Seuge

L’événement Soirée truffade Saugues a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)