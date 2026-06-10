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Concours de Pétanque RANDONNAI Tourouvre au Perche

Concours de Pétanque RANDONNAI Tourouvre au Perche samedi 11 juillet 2026.

Lieu : RANDONNAI

Adresse : Boulodrome de Randonnai

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Concours de Pétanque

RANDONNAI Boulodrome de Randonnai Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le Comité des Fêtes de Randonnai vous invite à son concours de pétanque !
En triplette 4 parties pour tenter de devenir la légende du terrain
5€ par personne. Inscriptions dès 18h. Début des hostilités à 19h.
Débutants, tous niveau
Dès 18h, Au boulodrome de Randonnai.
Sur réservation.   .

RANDONNAI Boulodrome de Randonnai Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 23 39 03 60 

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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