Concours de Pétanque RANDONNAI Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Concours de Pétanque

RANDONNAI Boulodrome de Randonnai Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Comité des Fêtes de Randonnai vous invite à son concours de pétanque !

En triplette 4 parties pour tenter de devenir la légende du terrain

5€ par personne. Inscriptions dès 18h. Début des hostilités à 19h.

Débutants, tous niveau

Dès 18h, Au boulodrome de Randonnai.

Sur réservation. .

RANDONNAI Boulodrome de Randonnai Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 23 39 03 60

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche