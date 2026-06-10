Concours de Pétanque RANDONNAI Tourouvre au Perche
Concours de Pétanque RANDONNAI Tourouvre au Perche samedi 11 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Concours de Pétanque
RANDONNAI Boulodrome de Randonnai Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le Comité des Fêtes de Randonnai vous invite à son concours de pétanque !
En triplette 4 parties pour tenter de devenir la légende du terrain
5€ par personne. Inscriptions dès 18h. Début des hostilités à 19h.
Débutants, tous niveau
Dès 18h, Au boulodrome de Randonnai.
Sur réservation. .
RANDONNAI Boulodrome de Randonnai Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 23 39 03 60
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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