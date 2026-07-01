AGENDA · Urcuit
Concours de pétanque Mairie Urcuit
samedi 25 juillet 2026 · Mairie · Urcuit
Informations pratiques
Urcuit
Concours de pétanque
Mairie 169 D257 Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concours de doublettes ouvert à toutes et tous, avec de nombreux lots à remporter. Venez nombreux partager un moment convivial.
Inscription et buvette sur place. .
Mairie 169 D257 Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 74 11 45
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Urcuit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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