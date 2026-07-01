Concours de pétanque Mairie Urcuit

Informations pratiques

Urcuit

Concours de pétanque

Mairie 169 D257 Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concours de doublettes ouvert à toutes et tous, avec de nombreux lots à remporter. Venez nombreux partager un moment convivial.

Inscription et buvette sur place. .

Mairie 169 D257 Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 74 11 45

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Urcuit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque