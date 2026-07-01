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Concours de pétanque Mairie Urcuit

samedi 25 juillet 2026 · Mairie · Urcuit

Concours de pétanque Mairie Urcuit

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Mairie
Adresse
169 D257
Ville
64990 Urcuit
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urcuit

Concours de pétanque

Mairie 169 D257 Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concours de doublettes ouvert à toutes et tous, avec de nombreux lots à remporter. Venez nombreux partager un moment convivial.

Inscription et buvette sur place.   .

Mairie 169 D257 Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 74 11 45 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Urcuit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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