Concours de photographie, Ville de Pau, Pau
mardi 15 septembre 2026 · Ville de Pau · Pau
Informations pratiques
Concours de photographie 15 septembre – 31 décembre Ville de Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit – conditions de participation : remplir le règlement et le formulaire d’inscription (retrouver à l’accueil de l’Usine des tramways ou sur le site internet des archives https://archives.agglo-pau.fr/ )
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T00:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:58:00+02:00
Fin : 2026-12-31T00:00:00+01:00 – 2026-12-31T23:58:00+01:00
Concours de rephotographie
Exposition du 15 septembre au 31 décembre 2026
En ville à Pau
Les Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées lancent un concours de rephotographies d’octobre à décembre 2026. Choisissez 1 photo parmi 12 images d’archives, retrouvez le même point de vue… et créez votre avant / après (concours ouvert aux photographes amateurs de plus de 18 ans). Ces photos sont présentées en ville et sur les sites à rephotographier.
Ville de Pau 64400 pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://archives.agglo-pau.fr/
Concours de rephotographie
© Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées
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