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Concours de photographie, Ville de Pau, Pau

mardi 15 septembre 2026 · Ville de Pau · Pau

Concours de photographie, Ville de Pau, Pau

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
Ville de Pau
Adresse
64400 pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit - conditions de participation : remplir le règlement et le formulaire d’inscription (retrouver à l’accueil de l’Usine des tramways ou sur le site internet des archives https://archives.agglo-pau.fr/ )

Concours de photographie 15 septembre – 31 décembre Ville de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit – conditions de participation : remplir le règlement et le formulaire d’inscription (retrouver à l’accueil de l’Usine des tramways ou sur le site internet des archives https://archives.agglo-pau.fr/ )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T00:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:58:00+02:00
Fin : 2026-12-31T00:00:00+01:00 – 2026-12-31T23:58:00+01:00

Concours de rephotographie
Exposition du 15 septembre au 31 décembre 2026
En ville à Pau
Les Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées lancent un concours de rephotographies d’octobre à décembre 2026. Choisissez 1 photo parmi 12 images d’archives, retrouvez le même point de vue… et créez votre avant / après (concours ouvert aux photographes amateurs de plus de 18 ans). Ces photos sont présentées en ville et sur les sites à rephotographier.

Ville de Pau 64400 pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://archives.agglo-pau.fr/
Concours de rephotographie

© Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées

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