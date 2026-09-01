AGENDA · Rocroi
Concours de Pièces Rocroi
samedi 12 septembre 2026 · Rocroi
Informations pratiques
Rocroi
Concours de Pièces
Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Buvette et petite restauration sur place.
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Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 41 42 47 25
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English :
Refreshments and snacks on site.
L’événement Concours de Pièces Rocroi a été mis à jour le 2026-08-16 par Ardennes Tourisme
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