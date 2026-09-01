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AGENDA · Rocroi

Concours de Pièces Rocroi

samedi 12 septembre 2026 · Rocroi

Concours de Pièces Rocroi

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Bastion du Dauphin
Ville
08230 Rocroi
Département
Ardennes
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif équipe

Rocroi

Concours de Pièces

Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Buvette et petite restauration sur place.
  .

Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 41 42 47 25 

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English :

Refreshments and snacks on site.

L’événement Concours de Pièces Rocroi a été mis à jour le 2026-08-16 par Ardennes Tourisme

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