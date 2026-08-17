Informations pratiques

Rocroi

La Maison du Père Noël

Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-09 2026-12-12 2026-12-16 2026-12-19

Places limitées, un système de réservation a été mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.mode de réservation 06.98.96.95.24 (SMS de préférence)par mail plumedeco@hotmail.fr

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Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 98 96 95 24 plumedeco@hotmail.fr

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English :

Places are limited, a reservation system has been set up to welcome you in the best conditions.reservation method: 06.98.96.95.24 (SMS preferred)by e-mail: plumedeco@hotmail.fr

L’événement La Maison du Père Noël Rocroi a été mis à jour le 2026-08-17 par Ardennes Tourisme