La Maison du Père Noël Rocroi
samedi 5 décembre 2026 · Rocroi
Informations pratiques
Rocroi
La Maison du Père Noël
Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-09 2026-12-12 2026-12-16 2026-12-19
Places limitées, un système de réservation a été mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.mode de réservation 06.98.96.95.24 (SMS de préférence)par mail plumedeco@hotmail.fr
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Bastion du Dauphin Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 98 96 95 24 plumedeco@hotmail.fr
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English :
Places are limited, a reservation system has been set up to welcome you in the best conditions.reservation method: 06.98.96.95.24 (SMS preferred)by e-mail: plumedeco@hotmail.fr
L’événement La Maison du Père Noël Rocroi a été mis à jour le 2026-08-17 par Ardennes Tourisme
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