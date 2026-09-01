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AGENDA · Rocroi

Le Marché du Grand Condé Rocroi

samedi 26 septembre 2026 · Rocroi

Le Marché du Grand Condé Rocroi

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Place d'Armes
Ville
08230 Rocroi
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Rocroi

Le Marché du Grand Condé

Place d’Armes Rocroi Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Animations musicales non stop, dégustations et restauration sur placeOrganisé par la Confrérie du Fromage et de la Bière de Rocroy et Rocroy Festivités
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Place d’Armes Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 03 07 60 86 

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English :

Nonstop live music, tastings, and on-site diningOrganized by the Rocroy Cheese and Beer Guild and Rocroy Festivities

L’événement Le Marché du Grand Condé Rocroi a été mis à jour le 2026-08-20 par Ardennes Tourisme

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