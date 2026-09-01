Informations pratiques

Rocroi

Le Marché du Grand Condé

Place d’Armes Rocroi Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Animations musicales non stop, dégustations et restauration sur placeOrganisé par la Confrérie du Fromage et de la Bière de Rocroy et Rocroy Festivités

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Place d’Armes Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 03 07 60 86

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English :

Nonstop live music, tastings, and on-site diningOrganized by the Rocroy Cheese and Beer Guild and Rocroy Festivities

L’événement Le Marché du Grand Condé Rocroi a été mis à jour le 2026-08-20 par Ardennes Tourisme