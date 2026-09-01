Le Marché du Grand Condé Rocroi
samedi 26 septembre 2026 · Rocroi
Informations pratiques
Rocroi
Le Marché du Grand Condé
Place d’Armes Rocroi Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Animations musicales non stop, dégustations et restauration sur placeOrganisé par la Confrérie du Fromage et de la Bière de Rocroy et Rocroy Festivités
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Place d’Armes Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 03 07 60 86
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English :
Nonstop live music, tastings, and on-site diningOrganized by the Rocroy Cheese and Beer Guild and Rocroy Festivities
L’événement Le Marché du Grand Condé Rocroi a été mis à jour le 2026-08-20 par Ardennes Tourisme
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