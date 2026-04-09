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Concours de puzzle 500 pièces en duo Médiathèque de la Canopée Paris

Concours de puzzle 500 pièces en duo Médiathèque de la Canopée Paris

Concours de puzzle 500 pièces en duo Médiathèque de la Canopée Paris samedi 16 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de la Canopée

Adresse : 10 passage de la Canopée

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir votre puzzle en premier !

Gratuit, sur inscription.

Pour un public initié dès 15 ans

Les équipes sont constituées de 2 personnes, pas plus, pas moins. Si vous vous inscrivez déjà avec une équipe constituée, précisez dans le champ « commentaires » les prénoms des membres de votre équipe.

>> Si vous prenez des billets pour votre équipe, il est nécessaire de réserver 1 place par personne.

Venez mettre à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle à 2 !
Le samedi 16 mai 2026
de 14h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T16:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée  75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee


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