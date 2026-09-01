CONCOURS DE PUZZLE Corsept
dimanche 27 septembre 2026 · Corsept
Informations pratiques
Corsept
CONCOURS DE PUZZLE
2 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Prêts à relever le défi ? Formez votre duo et venez partager un moment convivial lors de notre concours de puzzle amateur ! Que vous soyez passionnés de puzzles ou simplement à la recherche d’une activité originale, l’objectif est avant tout de passer un bon moment dans la bonne humeur.
Deux catégories sont proposées
Adultes & adolescents (à partir de 12 ans)
Départ à 13h30
Puzzle de 500 pièces
Participation en duo uniquement
Parent Enfant (moins de 12 ans)
Départ à 17h00
Puzzle de 250 pièces
Participation en duo uniquement (1 parent + 1 enfant)
Les trois premiers duos de chaque catégorie seront récompensés par des lots. Et parce qu’un puzzle, ça se garde, chaque équipe repartira avec le puzzle réalisé pendant le concours !
Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement votre duo. Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi placé sous le signe de la réflexion, de la coopération et de la bonne humeur !
Réservations juste ici .
2 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 ludotheque@csc-mireillemoyon.fr
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English :
L’événement CONCOURS DE PUZZLE Corsept a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
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