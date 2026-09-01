Informations pratiques

Corsept

CONCOURS DE PUZZLE

2 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Prêts à relever le défi ? Formez votre duo et venez partager un moment convivial lors de notre concours de puzzle amateur ! Que vous soyez passionnés de puzzles ou simplement à la recherche d’une activité originale, l’objectif est avant tout de passer un bon moment dans la bonne humeur.

Deux catégories sont proposées

Adultes & adolescents (à partir de 12 ans)

Départ à 13h30

Puzzle de 500 pièces

Participation en duo uniquement

Parent Enfant (moins de 12 ans)

Départ à 17h00

Puzzle de 250 pièces

Participation en duo uniquement (1 parent + 1 enfant)

Les trois premiers duos de chaque catégorie seront récompensés par des lots. Et parce qu’un puzzle, ça se garde, chaque équipe repartira avec le puzzle réalisé pendant le concours !

Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement votre duo. Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi placé sous le signe de la réflexion, de la coopération et de la bonne humeur !

Réservations juste ici .

2 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 ludotheque@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement CONCOURS DE PUZZLE Corsept a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin