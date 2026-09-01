RANDONNÉE PÉDESTRE BY NIGHT Corsept
samedi 26 septembre 2026 · Corsept
Informations pratiques
Corsept
RANDONNÉE PÉDESTRE BY NIGHT
Manoir du pasquiaud Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le FC Estuaire vous invite à une randonnée nocturne conviviale à Corsept. À la tombée de la nuit, partez à la découverte des chemins de la commune dans une ambiance chaleureuse et familiale. Trois parcours sont proposés afin que chacun puisse participer selon ses envies.
Samedi 26 septembre 2026
.
Manoir du pasquiaud Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 75 61 estuaire-fc@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FC Estuaire invites you to a friendly night hike in Corsept. As night falls, set out to explore the town’s trails in a warm, family-friendly atmosphere. Three routes are available so that everyone can participate according to their preferences.
Saturday, September 26, 2026
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE BY NIGHT Corsept a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Corsept (Loire-Atlantique)
- LANCEMENT SECTION LOISIR FOOTBALL Corsept 11 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CORSEPT La combauderie Corsept 20 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à Corsept, Le Marais Gedeau, Corsept 20 septembre 2026
- CONCOURS DE PUZZLE Corsept 27 septembre 2026
- SALON DU LIVRE Salle Joseph Clavier Corsept 11 octobre 2026