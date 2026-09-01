Informations pratiques

Corsept

RANDONNÉE PÉDESTRE BY NIGHT

Manoir du pasquiaud Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le FC Estuaire vous invite à une randonnée nocturne conviviale à Corsept. À la tombée de la nuit, partez à la découverte des chemins de la commune dans une ambiance chaleureuse et familiale. Trois parcours sont proposés afin que chacun puisse participer selon ses envies.

Samedi 26 septembre 2026

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Manoir du pasquiaud Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 75 61 estuaire-fc@orange.fr

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English :

FC Estuaire invites you to a friendly night hike in Corsept. As night falls, set out to explore the town’s trails in a warm, family-friendly atmosphere. Three routes are available so that everyone can participate according to their preferences.

Saturday, September 26, 2026

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE BY NIGHT Corsept a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin