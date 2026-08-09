Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concours de puzzle

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 12:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Concours de puzzles en équipe (deux participants par équipe). En partenariat avec la Maison des Jeunes. À partir de 8 ans. Nombre de places limité, sur inscription. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Concours de puzzle

L’événement Concours de puzzle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles