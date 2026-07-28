Concours de saut à ski et combiné nordique tremplin Thomas Lacroix de l’omnibus Les Rousses
samedi 12 septembre 2026 · tremplin Thomas Lacroix de l'omnibus · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Concours de saut à ski et combiné nordique
tremplin Thomas Lacroix de l’omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Concours régional de saut à ski et combiné nordique.
Pour les catégories U7 à U13.
2 sauts de concours sur le tremplin de 25 m de l’omnibus suivi d’une course à pieds pour le partie combiné nordique.
Début de la compétition à 14h. Fin vers 18h. .
tremplin Thomas Lacroix de l’omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 48 44 33 scboisdamont@gmail.com
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English : Concours de saut à ski et combiné nordique
L’événement Concours de saut à ski et combiné nordique Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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