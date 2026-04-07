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Vide Grenier 2026 Les Rousses

Vide Grenier 2026 Les Rousses vendredi 7 août 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

Vide Grenier 2026

Centre du village Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Possibilité de louer un espace allant de 5m à 20m (4€ le mètre). Renseignements et demande du bulletin d’inscription par email vide.grenier.39220@gmail.com.   .

Centre du village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 59 60 35  vide.grenier.39220@gmail.com

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English : Vide Grenier 2026

L’événement Vide Grenier 2026 Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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