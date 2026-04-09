L’Échappée épicurienne du Fort Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses

Les Rousses

L’Échappée épicurienne du Fort

Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Fort des Rousses Les Rousses Jura

Tarif : 89 – 89 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous au Fort des Rousses, à partir de 17H30, pour une soirée hors du temps, jusqu’au bout de la nuit

Dès l’accueil, laissez-vous surprendre par une mise en scène conviviale et mystérieuse… mais chut , nous gardons la surprise !

– Une visite guidée immersive

Plongez dans l’histoire du Fort le temps d’une visite guidée d’une heure, et découvrez ses secrets et anecdotes insolites qui font tout le charme de ce lieu emblématique.

Un festin autour du fromage

Après la visite, laissez-vous séduire par notre banquet spécial Epicuriades

¤ Apéritif mystérieux laissez-vous surprendre par des boissons et amuse-bouches inattendus qui éveilleront vos papilles… et vos sens.

¤ Fondue au fromage Juraflore revisitée à la façon Epicuriades, pour une explosion de saveurs inattendue.

¤ Accompagnements soigneusement choisis pour sublimer le fromage.

¤ Dessert gourmand & café

¤ Le traditionnel digeo de la distillerie Marguet Champreux

¤ Inclus 2 boissons + 1 bouteille de vin pour 3

Et pour chaque invité un cadeau surprise remis à l’entrée.

– Une ambiance festive

Tout au long de la soirée, artistes et DJ animeront l’événement dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, esprit Epicuriades garanti !

– Et bien plus encore…

Parce qu’une soirée Epicuriades ne serait complète sans un brin de magie

Des surprises jalonneront la soirée, pour que chaque instant soit une découverte, une émotion et un souvenir inoubliable.

– Tarifs & réservation

89€ par personne

Le tarif comprend l’accès et la visite du fort, la soirée, le repas, un beau cadeau à chaque participant

Une soirée festive… et responsable !

Parce qu’on sait qu’après avoir bien profité des plaisirs de la table, il faut aussi penser au retour

¤ Transport train avec la gare de la Cure à 3KM

¤ Des hébergements hôtels, campings, Airbnb…

¤ Éthylotests offerts histoire de savoir si vous repartez en mode taxi, chauffeur VTC… ou pyjama direct.

¤ Sécurité assurée une équipe dédiée veillera au bon déroulement, pour que vous n’ayez qu’une seule mission profiter.

– Réservation

En ligne sur lesepicuriades.fr

Ou dans les points de vente partenaires

Distillerie Marguet Champreux aux Granges Narboz Magasin RAFU HAUT-DOUBS à Pontarlier avec possibilité de paiement par CB CHEQUE ESPECE et en plusieurs fois (uniquement en point de vente).

​Billets non remboursables. .

Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Fort des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Échappée épicurienne du Fort

L’événement L’Échappée épicurienne du Fort Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses