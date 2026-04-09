L’Échappée épicurienne du Fort Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses
L’Échappée épicurienne du Fort Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Les Rousses samedi 5 septembre 2026.
Les Rousses
L’Échappée épicurienne du Fort
Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Fort des Rousses Les Rousses Jura
Tarif : 89 – 89 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Rendez-vous au Fort des Rousses, à partir de 17H30, pour une soirée hors du temps, jusqu’au bout de la nuit
Dès l’accueil, laissez-vous surprendre par une mise en scène conviviale et mystérieuse… mais chut , nous gardons la surprise !
– Une visite guidée immersive
Plongez dans l’histoire du Fort le temps d’une visite guidée d’une heure, et découvrez ses secrets et anecdotes insolites qui font tout le charme de ce lieu emblématique.
Un festin autour du fromage
Après la visite, laissez-vous séduire par notre banquet spécial Epicuriades
¤ Apéritif mystérieux laissez-vous surprendre par des boissons et amuse-bouches inattendus qui éveilleront vos papilles… et vos sens.
¤ Fondue au fromage Juraflore revisitée à la façon Epicuriades, pour une explosion de saveurs inattendue.
¤ Accompagnements soigneusement choisis pour sublimer le fromage.
¤ Dessert gourmand & café
¤ Le traditionnel digeo de la distillerie Marguet Champreux
¤ Inclus 2 boissons + 1 bouteille de vin pour 3
Et pour chaque invité un cadeau surprise remis à l’entrée.
– Une ambiance festive
Tout au long de la soirée, artistes et DJ animeront l’événement dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, esprit Epicuriades garanti !
– Et bien plus encore…
Parce qu’une soirée Epicuriades ne serait complète sans un brin de magie
Des surprises jalonneront la soirée, pour que chaque instant soit une découverte, une émotion et un souvenir inoubliable.
– Tarifs & réservation
89€ par personne
Le tarif comprend l’accès et la visite du fort, la soirée, le repas, un beau cadeau à chaque participant
Une soirée festive… et responsable !
Parce qu’on sait qu’après avoir bien profité des plaisirs de la table, il faut aussi penser au retour
¤ Transport train avec la gare de la Cure à 3KM
¤ Des hébergements hôtels, campings, Airbnb…
¤ Éthylotests offerts histoire de savoir si vous repartez en mode taxi, chauffeur VTC… ou pyjama direct.
¤ Sécurité assurée une équipe dédiée veillera au bon déroulement, pour que vous n’ayez qu’une seule mission profiter.
– Réservation
En ligne sur lesepicuriades.fr
Ou dans les points de vente partenaires
Distillerie Marguet Champreux aux Granges Narboz Magasin RAFU HAUT-DOUBS à Pontarlier avec possibilité de paiement par CB CHEQUE ESPECE et en plusieurs fois (uniquement en point de vente).
Billets non remboursables. .
Rue du Sergent-Chef Marc-Benoit Lizon Fort des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Échappée épicurienne du Fort
L’événement L’Échappée épicurienne du Fort Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Les Rousses (Jura)
- Conférence LYNX Salle Gérard Loye Les Rousses 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Les Rousses, Les Rousses 1 mai 2026
- Tour du Fort des Rousses 2V Les Rousses Jura 1 mai 2026
- Espace Liberté Fort des Rousses Les Rousses Jura 1 mai 2026
- École de Ski Internationale Les Rousses Jura 1 mai 2026