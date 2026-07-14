Gala Dîner-spectacle Salle de l’Omnibus Les Rousses

jeudi 6 août 2026 · Salle de l'Omnibus · Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Gala Dîner-spectacle

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Vivez une soirée d’exception alliant gastronomie et magie en direct, animée par les magiciens Sacha et Mister Lemon.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une expérience immersive où chaque plat s’accompagne de moments magiques et surprenants.

MENU

Entrée

Duo de gravelax de truite et ses condiments

Plat

Ballottine de poulet, jus corsé, écrasé de pommes de terre et légumes de saison

Dessert

Tiramisu framboise et spéculoos

Déroulé de la soirée

19h00 Accueil et lancement du spectacle

19h30 Service des entrées

20h30 Service des plats

21h30 Service des desserts

22h30 Fin de la soirée

Tarifs 39€ / adulte et 19€ / enfant (-16 ans) .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Gala Dîner-spectacle

L’événement Gala Dîner-spectacle Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses