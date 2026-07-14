Gala Dîner-spectacle Salle de l’Omnibus Les Rousses
jeudi 6 août 2026 · Salle de l'Omnibus · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Gala Dîner-spectacle
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Vivez une soirée d’exception alliant gastronomie et magie en direct, animée par les magiciens Sacha et Mister Lemon.
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une expérience immersive où chaque plat s’accompagne de moments magiques et surprenants.
MENU
Entrée
Duo de gravelax de truite et ses condiments
Plat
Ballottine de poulet, jus corsé, écrasé de pommes de terre et légumes de saison
Dessert
Tiramisu framboise et spéculoos
Déroulé de la soirée
19h00 Accueil et lancement du spectacle
19h30 Service des entrées
20h30 Service des plats
21h30 Service des desserts
22h30 Fin de la soirée
Tarifs 39€ / adulte et 19€ / enfant (-16 ans) .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gala Dîner-spectacle
L’événement Gala Dîner-spectacle Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Les Rousses (Jura)
- Passage du Tour de France Les Rousses 19 juillet 2026
- Fête de La Cure Les Rousses 25 juillet 2026
- Les Ren’comtoises Parking des Sapins Les Rousses 29 juillet 2026
- Exposition de peintures Visions d’ailleurs Espace Jeanne Fournier Les Rousses 30 juillet 2026
- Dégustation de pruneaux et fruits moelleux La Vie Claire Les Rousses 30 juillet 2026