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AGENDA · Les Rousses

Gala Dîner-spectacle Salle de l’Omnibus Les Rousses

jeudi 6 août 2026 · Salle de l'Omnibus · Les Rousses

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle de l'Omnibus
Adresse
Place de l'Omnibus
Ville
39220 Les Rousses
Département
Jura
Tarif
39 39 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Rousses

Gala Dîner-spectacle

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Vivez une soirée d’exception alliant gastronomie et magie en direct, animée par les magiciens Sacha et Mister Lemon.
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une expérience immersive où chaque plat s’accompagne de moments magiques et surprenants.

MENU
Entrée
Duo de gravelax de truite et ses condiments

Plat
Ballottine de poulet, jus corsé, écrasé de pommes de terre et légumes de saison

Dessert
Tiramisu framboise et spéculoos

Déroulé de la soirée
19h00 Accueil et lancement du spectacle
19h30 Service des entrées
20h30 Service des plats
21h30 Service des desserts
22h30 Fin de la soirée

Tarifs 39€ / adulte et 19€ / enfant (-16 ans)   .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Gala Dîner-spectacle

L’événement Gala Dîner-spectacle Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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