Les Ren’comtoises

Parking des Sapins 63 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Marché artisanal et concert mercredi soir ! Ouverture du marché à partir de 16h, au cœur du village.

Début du concert 19h45.

Organisé par le service animations.

Repli Omnibus. .

Parking des Sapins 63 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Ren’comtoises Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses