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Dégustation de pruneaux et fruits moelleux La Vie Claire Les Rousses

jeudi 30 juillet 2026 · La Vie Claire · Les Rousses

Dégustation de pruneaux et fruits moelleux La Vie Claire Les Rousses

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Vie Claire
Adresse
29 Rue du Clos Capperony
Ville
39220 Les Rousses
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Rousses

Dégustation de pruneaux et fruits moelleux

La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Rencontre avec Cyril, animateur de Lou Prunel qui vous fera découvrir leur gamme de pruneaux et de fruits moelleux.   .

La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 70 86 09  lavieclaire.lesrousses@gmail.com

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English : Dégustation de pruneaux et fruits moelleux

L’événement Dégustation de pruneaux et fruits moelleux Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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