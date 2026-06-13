Dégustation de pruneaux et fruits moelleux La Vie Claire Les Rousses

jeudi 30 juillet 2026 · La Vie Claire · Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Dégustation de pruneaux et fruits moelleux

La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Rencontre avec Cyril, animateur de Lou Prunel qui vous fera découvrir leur gamme de pruneaux et de fruits moelleux. .

La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 70 86 09 lavieclaire.lesrousses@gmail.com

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English : Dégustation de pruneaux et fruits moelleux

L’événement Dégustation de pruneaux et fruits moelleux Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses