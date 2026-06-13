Dégustation de pruneaux et fruits moelleux La Vie Claire Les Rousses
jeudi 30 juillet 2026 · La Vie Claire · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Dégustation de pruneaux et fruits moelleux
La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Rencontre avec Cyril, animateur de Lou Prunel qui vous fera découvrir leur gamme de pruneaux et de fruits moelleux. .
La Vie Claire 29 Rue du Clos Capperony Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 70 86 09 lavieclaire.lesrousses@gmail.com
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English : Dégustation de pruneaux et fruits moelleux
L’événement Dégustation de pruneaux et fruits moelleux Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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