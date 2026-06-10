Balade contée à la lueur des lanternes Devant l’Office du Tourisme Les Rousses mardi 14 juillet 2026.

Les Rousses

Balade contée à la lueur des lanternes

Devant l’Office du Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:15:00

fin : 2026-08-11 22:15:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Balades contées à la lueur des lanternes 14, 21, 28 juillet & 4, 11 août

Le Jura magique, ses contes et légendes… sous la lumière du soir, du soleil qui se couche, de la lune qui se lève… et de nos lanternes

Balade facile agrémentée de pauses contées, pour vous partager le Jura notre Jura au travers de la magie des contes et légendes. Une soirée hors du temps, une manière originale de découvrir le Jura !

Et en cas de pluie… des histoires d’escargots et d’arc-en-ciel ! La bonne odeur de l’herbe et de la forêt après la pluie! Sortir les bottes en caoutchouc et sauter dans les flaques d’eau !

Une soirée pour votre âme d’enfant !

Tarifs:

12 € (4-13 ans) 15 € dès 14 ans

Places limitées Inscriptions impératives

06 16 86 21 91 ou randocontes@gmail.com

A prévoir:

vêtements adaptés à la météo

lampe de poche ou lampe frontale .

Devant l’Office du Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 86 21 91 randocontes@gmail.com

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English : Balade contée à la lueur des lanternes

L’événement Balade contée à la lueur des lanternes Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses