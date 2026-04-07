Rétr’Ô Rousses Parking de l’omnibus Les Rousses

Les Rousses

Rétr’Ô Rousses

Parking de l’omnibus 4 Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rassemblement de véhicules anciens dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le parking de l’Omnibus. De 8h à 18h. Buvette et petite restauration.

Événement organisé dans la cadre du label Village d’Accueil des Véhicules d’Époque attribué par la FFVE au village des Rousses. .

Parking de l’omnibus 4 Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@mairielesrousses.fr

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English : Rétr’Ô Rousses

L’événement Rétr’Ô Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses