Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rétr’Ô Rousses Parking de l’omnibus Les Rousses

Rétr’Ô Rousses Parking de l’omnibus Les Rousses samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Parking de l'omnibus

Adresse : 4 Place de l'Omnibus

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

Rétr’Ô Rousses

Parking de l’omnibus 4 Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Rassemblement de véhicules anciens dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le parking de l’Omnibus. De 8h à 18h. Buvette et petite restauration.
Événement organisé dans la cadre du label Village d’Accueil des Véhicules d’Époque attribué par la FFVE au village des Rousses.   .

Parking de l’omnibus 4 Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@mairielesrousses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rétr’Ô Rousses

L’événement Rétr’Ô Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Les Rousses (Jura)