Rétr’Ô Rousses Parking de l’omnibus Les Rousses
Rétr’Ô Rousses Parking de l’omnibus Les Rousses samedi 19 septembre 2026.
Les Rousses
Rétr’Ô Rousses
Parking de l’omnibus 4 Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rassemblement de véhicules anciens dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le parking de l’Omnibus. De 8h à 18h. Buvette et petite restauration.
Événement organisé dans la cadre du label Village d’Accueil des Véhicules d’Époque attribué par la FFVE au village des Rousses. .
Parking de l’omnibus 4 Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@mairielesrousses.fr
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English : Rétr’Ô Rousses
L’événement Rétr’Ô Rousses Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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