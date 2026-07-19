Festival de magie Salle de l’Omnibus Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Festival de magie

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-06

Programme du festival

||| 06 août

Vivez une soirée d’exception alliant gastronomie et magie en direct, animée par les magiciens Sacha et Mister Lemon.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une expérience immersive où chaque plat s’accompagne de moments magiques et surprenants.

️ MENU

Entrée

Duo de gravelax de truite et ses condiments

Plat

Ballottine de poulet, jus corsé, écrasé de pommes de terre et légumes de saison

Dessert

Tiramisu framboise et spéculoos

Déroulé de la soirée

19h00 Accueil et lancement du spectacle

19h30 Service des entrées

20h30 Service des plats

21h30 Service des desserts

22h30 Fin de la soirée

||| 07 août

14h Ateliers de magie

Animés par Ben Delf et Mister Blanc, ces ateliers vous permettent de découvrir les secrets des magiciens.

Fabriquez votre propre tour de magie et repartez avec !

– Accès gratuit pour toute personne disposant d’un billet pour les spectacles du soir ou pour le dîner-spectacle de la veille.

⏰ Fin des ateliers 16h

18h Spectacle de Ben Delf

Un spectacle familial plein de surprises et d’illusions.

– Durée 45 à 60 minutes

– Accessible aux enfants et aux familles

✨ 20h30 Spectacle de Mister Blanc

Une soirée plus intense et mystérieuse avec un magicien au style captivant.

– Durée 45 à 60 minutes

– Public plutôt adulte, tout en restant accessible aux familles .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de magie

L’événement Festival de magie Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses