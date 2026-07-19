Festival de magie Salle de l’Omnibus Les Rousses
jeudi 6 août 2026 · Salle de l'Omnibus · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Festival de magie
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-06
Programme du festival
||| 06 août
Vivez une soirée d’exception alliant gastronomie et magie en direct, animée par les magiciens Sacha et Mister Lemon.
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une expérience immersive où chaque plat s’accompagne de moments magiques et surprenants.
️ MENU
Entrée
Duo de gravelax de truite et ses condiments
Plat
Ballottine de poulet, jus corsé, écrasé de pommes de terre et légumes de saison
Dessert
Tiramisu framboise et spéculoos
Déroulé de la soirée
19h00 Accueil et lancement du spectacle
19h30 Service des entrées
20h30 Service des plats
21h30 Service des desserts
22h30 Fin de la soirée
||| 07 août
14h Ateliers de magie
Animés par Ben Delf et Mister Blanc, ces ateliers vous permettent de découvrir les secrets des magiciens.
Fabriquez votre propre tour de magie et repartez avec !
– Accès gratuit pour toute personne disposant d’un billet pour les spectacles du soir ou pour le dîner-spectacle de la veille.
⏰ Fin des ateliers 16h
18h Spectacle de Ben Delf
Un spectacle familial plein de surprises et d’illusions.
– Durée 45 à 60 minutes
– Accessible aux enfants et aux familles
✨ 20h30 Spectacle de Mister Blanc
Une soirée plus intense et mystérieuse avec un magicien au style captivant.
– Durée 45 à 60 minutes
– Public plutôt adulte, tout en restant accessible aux familles .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de magie
L’événement Festival de magie Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Les Rousses (Jura)
- Passage du Tour de France Les Rousses 19 juillet 2026
- Fête de La Cure Les Rousses 25 juillet 2026
- Les Ren’comtoises Parking des Sapins Les Rousses 29 juillet 2026
- Exposition de peintures Visions d’ailleurs Espace Jeanne Fournier Les Rousses 30 juillet 2026
- Dégustation de pruneaux et fruits moelleux La Vie Claire Les Rousses 30 juillet 2026