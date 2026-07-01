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AGENDA · Les Rousses

Exposition de peintures Visions d’ailleurs Espace Jeanne Fournier Les Rousses

jeudi 30 juillet 2026 · Espace Jeanne Fournier · Les Rousses

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Jeanne Fournier
Adresse
70 rue de la Redoute
Ville
39220 Les Rousses
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Rousses

Exposition de peintures Visions d’ailleurs

Espace Jeanne Fournier 70 rue de la Redoute Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-30

Exposition de peintures Visions d’ailleurs
Résine époxy, feuille d’or, pierre de lave de l’Etna et pigments naturels de Toscane
Plus de détails sur http://jmanno.com.   .

Espace Jeanne Fournier 70 rue de la Redoute Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 87 29 97  jomanno@orange.fr

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English : Exposition de peintures Visions d’ailleurs

L’événement Exposition de peintures Visions d’ailleurs Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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