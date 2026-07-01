Exposition de peintures Visions d’ailleurs Espace Jeanne Fournier Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Exposition de peintures Visions d’ailleurs

Espace Jeanne Fournier 70 rue de la Redoute Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-30

Exposition de peintures Visions d’ailleurs

Résine époxy, feuille d’or, pierre de lave de l’Etna et pigments naturels de Toscane

Plus de détails sur http://jmanno.com. .

Espace Jeanne Fournier 70 rue de la Redoute Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 87 29 97 jomanno@orange.fr

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English : Exposition de peintures Visions d’ailleurs

L’événement Exposition de peintures Visions d’ailleurs Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses