Exposition de peintures Visions d’ailleurs Espace Jeanne Fournier Les Rousses
jeudi 30 juillet 2026 · Espace Jeanne Fournier · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Exposition de peintures Visions d’ailleurs
Espace Jeanne Fournier 70 rue de la Redoute Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-30
Exposition de peintures Visions d’ailleurs
Résine époxy, feuille d’or, pierre de lave de l’Etna et pigments naturels de Toscane
Plus de détails sur http://jmanno.com. .
Espace Jeanne Fournier 70 rue de la Redoute Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 87 29 97 jomanno@orange.fr
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English : Exposition de peintures Visions d’ailleurs
L’événement Exposition de peintures Visions d’ailleurs Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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