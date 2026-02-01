Fête de La Cure Les Rousses

Fête de La Cure

La Cure Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-07-25

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Grand concours de pétanque, marché artisanal et concerts .

La Cure Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté guillaumeobez@yahoo.fr

English : Fête de La Cure

