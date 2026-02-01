Fête de La Cure Les Rousses
Fête de La Cure Les Rousses samedi 25 juillet 2026.
Fête de La Cure
La Cure Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Grand concours de pétanque, marché artisanal et concerts .
La Cure Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté guillaumeobez@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de La Cure
L’événement Fête de La Cure Les Rousses a été mis à jour le 2026-01-29 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses