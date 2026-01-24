Passage du Tour de France Les Rousses
Passage du Tour de France Les Rousses dimanche 19 juillet 2026.
Passage du Tour de France
Centre du Village Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Animation, espace VIP, fan zone, passage du Tour de France et de la caravane du Tour au centre du village .
Centre du Village Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
