Spectacle de magie par Ben Delf Salle de l’Omnibus Les Rousses
vendredi 7 août 2026 · Salle de l'Omnibus · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Spectacle de magie par Ben Delf
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Un spectacle familial plein de surprises et d’illusions proposé par le magicien Ben Delf.
– Durée 45 à 60 minutes
– Accessible aux enfants et aux familles .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle de magie par Ben Delf
L’événement Spectacle de magie par Ben Delf Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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