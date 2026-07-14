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AGENDA · Les Rousses

Spectacle de magie par Ben Delf Salle de l’Omnibus Les Rousses

vendredi 7 août 2026 · Salle de l'Omnibus · Les Rousses

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle de l'Omnibus
Adresse
Place de l'Omnibus
Ville
39220 Les Rousses
Département
Jura
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Les Rousses

Spectacle de magie par Ben Delf

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Un spectacle familial plein de surprises et d’illusions proposé par le magicien Ben Delf.
– Durée 45 à 60 minutes
– Accessible aux enfants et aux familles   .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle de magie par Ben Delf

L’événement Spectacle de magie par Ben Delf Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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