Spectacle de magie par Ben Delf Salle de l’Omnibus Les Rousses

vendredi 7 août 2026 · Salle de l'Omnibus · Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Spectacle de magie par Ben Delf

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Un spectacle familial plein de surprises et d’illusions proposé par le magicien Ben Delf.

– Durée 45 à 60 minutes

– Accessible aux enfants et aux familles .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de magie par Ben Delf

L’événement Spectacle de magie par Ben Delf Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses