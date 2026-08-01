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AGENDA · Les Rousses

Soirée jeux de société Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Les Rousses

vendredi 28 août 2026 · Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses · Les Rousses

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses
Adresse
Place de l'Omnibus
Ville
39220 Les Rousses
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Rousses

Soirée jeux de société

Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Soirée jeux de société. Apportez vos propres jeux si vous le souhaitez, et de quoi grignoter. Adultes et enfants accompagnés.   .

Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   aculturellerousselande@gmail.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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