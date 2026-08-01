Soirée jeux de société Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Les Rousses

vendredi 28 août 2026 · Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses · Les Rousses

Informations pratiques

Les Rousses

Soirée jeux de société

Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Soirée jeux de société. Apportez vos propres jeux si vous le souhaitez, et de quoi grignoter. Adultes et enfants accompagnés. .

Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté aculturellerousselande@gmail.com

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses