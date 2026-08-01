Soirée jeux de société Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Les Rousses
vendredi 28 août 2026 · Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses · Les Rousses
Informations pratiques
Les Rousses
Soirée jeux de société
Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Soirée jeux de société. Apportez vos propres jeux si vous le souhaitez, et de quoi grignoter. Adultes et enfants accompagnés. .
Salle des Narcisses Omnibus Les Rousses Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté aculturellerousselande@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Les Rousses a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
À voir aussi à Les Rousses (Jura)
- Festival de magie Salle de l’Omnibus Les Rousses 6 août 2026
- Gala Dîner-spectacle Salle de l’Omnibus Les Rousses 6 août 2026
- Vide Grenier 2026 Les Rousses 7 août 2026
- Spectacle de magie par Ben Delf Salle de l’Omnibus Les Rousses 7 août 2026
- Spectacle de magie par Mister Blanc Salle de l’Omnibus Les Rousses 7 août 2026