Les Rousses

Forum des associations

Salle de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Forum annuel des associations des Rousses. Présence d’Anaïs Bescond, buvette par l’association Ô Jura Local, Quizz des associations avec des lots à gagner. Présence de la mission locale avec un simulateur d’accident. .

Salle de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 01 52 contact@mairielesrousses.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses