Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum des associations Les Rousses

Forum des associations Les Rousses samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Salle de l'Omnibus

Ville : 39220 Les Rousses

Département : Jura

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif :

Les Rousses

Forum des associations

Salle de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Forum annuel des associations des Rousses. Présence d’Anaïs Bescond, buvette par l’association Ô Jura Local, Quizz des associations avec des lots à gagner. Présence de la mission locale avec un simulateur d’accident.   .

Salle de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 01 52  contact@mairielesrousses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Les Rousses (Jura)