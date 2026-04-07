Forum des associations Les Rousses
Forum des associations Les Rousses samedi 12 septembre 2026.
Les Rousses
Forum des associations
Salle de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Forum annuel des associations des Rousses. Présence d’Anaïs Bescond, buvette par l’association Ô Jura Local, Quizz des associations avec des lots à gagner. Présence de la mission locale avec un simulateur d’accident. .
Salle de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 01 52 contact@mairielesrousses.fr
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Les Rousses a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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