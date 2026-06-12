Les Rousses

L’ApérOT au lac

Lac de Lamoura Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-08-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Quiz, animations, rencontre avec des socio-professionnels de la station, spectacle/concert au bord du lac.

Programme des spectacles concerts

13 juillet Déambulation magique Mister Lemon et AL

27 juillet Concert du groupe Plan d’Acier

10 août Déambulation magique Mister Lemon et AL

24 août Déambulation magique Mister Lemon et AL .

Lac de Lamoura Les Rousses 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’ApérOT au lac

L’événement L’ApérOT au lac Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses