L’ApérOT au lac Les Rousses
L’ApérOT au lac Les Rousses lundi 13 juillet 2026.
Les Rousses
L’ApérOT au lac
Lac de Lamoura Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-08-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Quiz, animations, rencontre avec des socio-professionnels de la station, spectacle/concert au bord du lac.
Programme des spectacles concerts
13 juillet Déambulation magique Mister Lemon et AL
27 juillet Concert du groupe Plan d’Acier
10 août Déambulation magique Mister Lemon et AL
24 août Déambulation magique Mister Lemon et AL .
Lac de Lamoura Les Rousses 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’ApérOT au lac
L’événement L’ApérOT au lac Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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