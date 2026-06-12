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L’ApérOT au lac Les Rousses

L’ApérOT au lac Les Rousses lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Lac de Lamoura

Ville : 39400 Les Rousses

Département : Jura

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Rousses

L’ApérOT au lac

Lac de Lamoura Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-08-24 20:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Quiz, animations, rencontre avec des socio-professionnels de la station, spectacle/concert au bord du lac.
Programme des spectacles concerts
13 juillet Déambulation magique Mister Lemon et AL
27 juillet Concert du groupe Plan d’Acier
10 août Déambulation magique Mister Lemon et AL
24 août Déambulation magique Mister Lemon et AL   .

Lac de Lamoura Les Rousses 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : L’ApérOT au lac

L’événement L’ApérOT au lac Les Rousses a été mis à jour le 2026-06-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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