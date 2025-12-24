Concours de Saut d’Obstacles Pro 1 et amateur, Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de Saut d’Obstacles Pro 1 et amateur

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

2026-08-13

Le traditionnel concours du 15 août revient comme chaque année avec ses grands classiques pour 4 jours de compétition grand prix 1m45 et épreuves en nocturne.

L’occasion de découvrir également toutes les autres animations autour du cheval proposées à cette date par tous les acteurs du cheval de la cité de Pompadour ! Une semaine riche en perspective !

Restauration et village exposant sur place. .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 88 42 35 schp.pompadour@gmail.com

