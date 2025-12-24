Concours de Saut d’Obstacles Pro 1 et amateur, Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Concours de Saut d’Obstacles Pro 1 et amateur, Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour jeudi 13 août 2026.
Concours de Saut d’Obstacles Pro 1 et amateur
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Le traditionnel concours du 15 août revient comme chaque année avec ses grands classiques pour 4 jours de compétition grand prix 1m45 et épreuves en nocturne.
L’occasion de découvrir également toutes les autres animations autour du cheval proposées à cette date par tous les acteurs du cheval de la cité de Pompadour ! Une semaine riche en perspective !
Restauration et village exposant sur place. .
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 88 42 35 schp.pompadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Saut d’Obstacles Pro 1 et amateur
L’événement Concours de Saut d’Obstacles Pro 1 et amateur Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze