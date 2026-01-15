Concours de sauts international jumping d’octobre Polo Club Haras de Gassin Gassin
Concours de sauts international jumping d’octobre Polo Club Haras de Gassin Gassin jeudi 15 octobre 2026.
Concours de sauts international jumping d’octobre
Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-15
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-15 2026-10-22
Le Haras de Gassin vous invite à vivre des compétitions de saut d’obstacles exceptionnelles, avec des épreuves de niveau 3*, 2* et 1*. Cavaliers et chevaux du monde entier se retrouveront dans un cadre prestigieux pour un début de saison spectaculaire.
.
Polo Club Haras de Gassin 1999, route du Bourrian Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 22 12 contact@polo-st-tropez.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de sauts international jumping d’octobre
The Haras de Gassin invites you to experience exceptional show jumping competitions, with 3*, 2* and 1* level events. Riders and horses from all over the world will meet in a prestigious setting for a spectacular start to the season.
L’événement Concours de sauts international jumping d’octobre Gassin a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Gassin