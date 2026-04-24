Concours de soupes Médiathèque Ruelle-sur-Touvre
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Concours de soupes
Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 12:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Quatrième édition du concours de soupes. La louche d’or titre mondialement reconnu dans l’univers de la soupe, est remise en jeu ! Alors mesdames, messieurs, à vos soupières !
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Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
Fourth edition of the soup contest. The Golden Ladle—a world-renowned title in the world of soup—is up for grabs! So, ladies and gentlemen, grab your soup bowls!
L’événement Concours de soupes Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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