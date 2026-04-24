Concours de soupes Médiathèque Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

Concours de soupes

Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 12:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Quatrième édition du concours de soupes. La louche d’or titre mondialement reconnu dans l’univers de la soupe, est remise en jeu ! Alors mesdames, messieurs, à vos soupières !

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Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

Fourth edition of the soup contest. The Golden Ladle—a world-renowned title in the world of soup—is up for grabs! So, ladies and gentlemen, grab your soup bowls!

L’événement Concours de soupes Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême