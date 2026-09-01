Les Journées Nationales des artistes Fête de l’art Place de l’hôtel de ville Ruelle-sur-Touvre
lundi 14 septembre 2026 · Place de l'hôtel de ville · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Les Journées Nationales des artistes Fête de l’art
Place de l’hôtel de ville Mairie de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-14
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-14
Venez découvrir à partir du 14 septembre dans le hall d’entrée de la mairie des œuvres d’artistes Ruellois qui vous accueilleront dans leurs ateliers du 2 au 4 octobre.
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Place de l’hôtel de ville Mairie de Ruelle sur Touvre Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
Starting September 14, come discover works by artists from Ruello in the lobby of City Hall; these artists will welcome you to their studios from October 2 through 4.
L’événement Les Journées Nationales des artistes Fête de l’art Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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