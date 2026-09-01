Projection Du coton au tissage, quel avenir ? Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre
mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque la Médiaporte · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Projection Du coton au tissage, quel avenir ?
Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Découvrez la richesse de l’artisanat textile du Mali et les problématiques liées à la production du coton. Le Mali est des plus gros producteurs d’Afrique. La projection sera
suivie d’un échange avec Eugénie Orsmby.
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Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
Discover the richness of Mali’s textile crafts and the challenges associated with cotton production. Mali is one of Africa’s largest producers. The screening will be
followed by a discussion with Eugénie Orsmby.
L’événement Projection Du coton au tissage, quel avenir ? Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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